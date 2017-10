5,1 milliarder i budsjett til Hæren

Regjeringen foreslår et budsjett for Hæren på 5,1 milliarder kroner i 2018, en økning på om lag 15 millioner kroner sammenliknet med 2017. Regjeringen foreslår å satse på vedlikehold, reservedeler og beredskapslogistikk, herunder ammunisjonsbeholdninger. Det legges til rette for å dekke et identifisert, men inntil 2017 ikke-finansiert vedlikeholdsbehov. Det legges til rette for å videreføre et høyt aktivitetsnivå i Hæren i 2018.