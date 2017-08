Stadig flere gjør som Ingrid og bytter parti

– Senterpartiet får stemmen min i år, lover Ingrid Sælensminde.

Bergenseren er «vandringsvelger» og har stemt på fire forskjellige partier: Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet.

Hun stemte Ap på grunn av fellesskap og familietradisjon, Frp pga. innvandring og Høyre fordi hun var nysgjerrig på hva det ville føre til om de fikk regjeringsmakt. I år er det hensynet til levende gårdsbruk i alle grender som avgjør.

– Det er viktig at vi produserer mat på små og store bruk og holder liv i distriktene, mener Sælensminde.

Valgets kval

Antallet som stemmer på forskjellige partier er fordoblet på 50 år. I 1965 var tallet 18 prosent. I 2005 var det 40 prosent, i 2013 33 prosent. Det viser en rapport fra Institutt for samfunnsforskning.

– Når de skifter parti så går de gjerne til et parti som de oppfatter er i slekt med det forrige de stemte på, forteller samfunnsforsker og valgkommentator Jon Helge Lesjø.

– Men de fleste velgerne som vandrer gjør ikke voldsomme sprang.

Til tross for «vandringsvelgere» er det norske systemet stabilt. Ifølge Lesjø er det lite trolig at et nytt parti kaprer store velgermasser, slik Emmanuel Macrons «La République En Marche!» har gjort i Frankrike.

– Golda Meir, tidligere statsminister i Israel, sa at Norge aldri hadde valg, bare gjenvalg (av Arbeiderpartiet), ler Lesjø.

STABILT LAND: De fleste vandringsvelgerne gjør ikke veldig store sprang, sier Jon Helge Lesjø, samfunnsforsker ved Høgskolen i Innlandet. Foto: Thor Henning Lerstad / NRK

Store sprang

BYTTER: Rotegård skifter parti for tredje gang. Foto: Thor Henning Lerstad / NRK

Stemmen til Lars Reiar Rotegård (26), er en stemme til dagens regjering. Han er vandringsvelger og har stemt forskjellig ved hvert av de tre valgene han har stemt. Først Ap, så Miljøpartiet og i år Frp.

– Ved forrige valg var miljøsaken viktigst for meg. Nå er det innvandringen, sier han.

STORT SPRANG: Ved forrige valg hoppet Hege Hojem fra Ap til Høyre, men aldri igjen, sier hun. Foto: Thor Henning Lerstad / NRK

Hege Hojem (45) fra Namsos, har vært Ap-velger i hele valglivet sitt. Ved forrige stortingsvalg gjorde hun et kraftig sprang og stemte Høyre.

– Jeg vet ikke helt hvorfor. Det var mest impuls. Men i år er det tilbake til Ap. Ingen tvil.

Ingen Macron-bevegelse i Norge

Høstens valgresultat er usikkert. Små marginer vil avgjøre om det blir regjeringsskifte. For eksempel; Greier Senterpartiet å kapre stortingsplassene fra Frp og Venstre i Hedmark og Oppland slik noen meningsmålinger har antydet?

– Og dersom Miljøpartiet og Rødt kommer over sperregrensa kan det bli ett av de partiene som peker ut den nye statsministeren, sier Lesjø.

Men generelt er tvilen så utbredt – og partilojaliteten så liten – at det gir mening å drive valgkamp.

– Valgkampen kommer til å flytte på mange velgere, konstaterer samfunnsforskeren.