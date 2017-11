Hva heter Henrik Ibsens berømte figur, lystløgneren Peer til etternavn?

Heter han Gynt eller Jynt?

De fleste vil uttale navnet med g, men det er helt feil, ifølge Sylfest Lomheim. Han er språkprofessor ved Universitetet i Agder og kjent som ekspert i NRK-programmet Språkteigen.

Lomheim håper denne ukas feiring av at det er 150 år siden utgivelsen av Ibsens stykke, kan gi oss en anledning til å skjerpe oss.

PEER OG MOR ÅSE: Jakob Oftebro som Peer Gynt i oppsetningen ved Gålåvatnet i sommer. Foto: Fjords AS

– Ingen tvil

Lomheim innser at han er i mindretall når han uttaler navnet Jynt, men han mener bestemt han er del av et mindretall som har rett.

Han viser til ordene «Geilo», «gips» og «gyllen», som alle uttaler med j-lyd.

– Systemet i norsk er slik at vi legger inn en j-lyd hvis vi har en g eller k framfor i eller y, sier han.

FORFATTEREN SELV: Hvordan uttalte Henrik Ibsen navnet? Lomheim er ikke i tvil. Foto: USIKKER

Lomheim tror det er internasjonal påvirkning som har fått oss – iallfall de fleste av oss – til å uttale navnet feil.

– Gynt er litt litterært og fint og internasjonalt. men at det er feil uttale i norsk språk, er det ikke tvil om.

Lomheims skrev først om problemstillingen i sin faste spalte i avisa Klassekampen.

– Ibsen selv sa det slik

Henrik Ibsen hentet inspirasjon til dramaet fra et sagn om en person som skal ha levd i Gudbrandsdalen på 1600-tallet.

Lomheim mener bestemt at Ibsen uttalte navnet Jynt, og viser til lydrim i teksten, der Ibsen skriver om «det gyntske jeg».

LEGGER OM: Skuespiller Irene Reppen, kunstnerisk leder for Peer Gynt ved Gålåvatnet, lover at hun skal lære seg den riktige uttalen av Gynt. Foto: NRK

Han forteller det er skriftlige bevis på at mannen som fortalte sagnet til eventyrsamleren Peter Christen Asbjørnsen, mente uttalen skulle være Jynt.

I Gudbrandsdalen var det – og er fortsatt – vanlig å uttale navnet med j.

Den kunstneriske lederen for Peer Gynt-stevnet, arrangøren av den årlige oppsetningen ved Gålåvatnet, gleder seg over at dølene nå får støtte fra språklig topphold.

– Jeg synes det er fantastisk. At Lomheim nå forteller oss at det er gudbrandsdølene som har rett, blir jeg glad for, sier Irene Reppen.

Skuespilleren med nordnorsk bakgrunn sier hun nå skal gjøre det hun kan for å venne seg til å uttale navnet riktig.

– Her må vi bare snu om! Kanskje vi til og med får hele Norge til å si Pær Jynt, slik de sier i Gudbrandsdalen, sier Reppen og ler.