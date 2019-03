– Han forstår at han har utnyttet sin stilling for å oppnå seksuell omgang, sa aktor Per Martin Utkilen i sin prosedyre onsdag formiddag.

Spesialenheten mener den tidligere informantveilederen og narkotikaansvarlige har forsøkt å påvirke den fornærmedes forklaring og hatt seksuell omgang med kvinnen som i mange år har vært en del av et rusmiljø.

– En polititjenestemann kan ikke ha samvær med en person man ønsker informasjon fra og ha sex med dem fordi avstanden mellom maktforholdene blir for stor, prosederte aktor.

Påtalemyndigheten mener mannen med vilje har gjort etterforskningen vanskelig ved å blant annet operere med flere ulike mobiltelefoner.

Omfattende tiltale

Etter at et savnet narkotikabeslag ble funnet på mannens kontor i april 2017, ble han anmeldt av Innlandet politidistrikt som overleverte saken til Spesialenheten for politisaker. Etterforskningen endte med en omfattende tiltale på ti punkter. Punktene dreier seg hovedsakelig om to temaer.

Underslag, tyveri og ulovlig oppbevaring av narkotika og dopingmidler som tilhørte beslagsrommet på Gjøvik politistasjon.

Misbruk av stillingen i politiet ved å ha et seksuelt forhold til en kvinnelig informant i narkotikamiljøet.

– Det er bevisst at det er han som har borttatt gjenstandene fra beslagsrommet, opplyste aktor.

Den tiltalte nekter straffskyld på ni av ti tiltalepunkter. Tiltalen har en strafferamme på ni års fengsel.

Ønsker frifinnelse

Mannen ble suspendert fra stillingen i politiet siden juli 2017, og før jul i fjor ble han avskjediget av ansettelsesrådet etter å ha hatt stillinger som etterforsker, narkotikaansvarlig og som informantveileder.

Da rettssaken mot ham startet forrige uke ga mannen uttrykk for at han har opplevd tiltalen og etterforskningen som belastende. 51-åringen kalte sexanklagene for «helt ville» og som uforståelige.

Den tidligere politimannen hevder de narkotiske stoffene han er tiltalt for å ha stjålet var mellomlagret på hans kontor, og at dette var vanlig i tjenesten. Han hevder det angivelige seksuelle forholdet til den kvinnelige informanten er rent oppspinn.

Hans forsvarer Bernt Heiberg har gjennom hele rettssaken vært tydelig på at han vil be om full frifinnelse av sin klient under sin prosedyre.