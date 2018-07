Her på dette øvingsområdet på Rødsmoen i Åmot skal et helt lite samfunn bo under den felles NATO-øvelsen Trident Juncture. 5500 tyske soldater og personell skal innkvarteres her.

Det bygges sanitærbygg, vaskehall, vann og avløpsanlegg, strøm og annen infrastruktur.

Totalt skal det bare her investeres for over 40 millioner kroner.

– Er galskap

– Dette er noe Norge og Nato kunne hatt stor bruk for i framtida, sier ordfører i Åmot, Ole Gustav Narud (Sp). Men han frykter at det ikke er slik det blir.

Sp-leder Trygve Magnus Slagsvold Vedum har nemlig i et skriftlig spørsmål til forsvarsministeren spurt om etterbruken av sanitæranlegg, vaskehall, strøm, vann og avløp.

– I det skriftlige svaret fra forsvarsministeren ser det ut som om alt skal fjernes. Det er galskap, det kan en ikke gjøre. Her bygges det renseanlegg, grunnvannsbrønn, vann- og avløp. Det er meningsløst å ødelegge dette, sier Narud.

Som et eksempel viser han til at tyskerne, som skal betale store deler av regninga, ønsket en prefabrikkert bygning som sanitæranlegg. Dette hadde ifølge Narud vært en permanent og billigere løsning enn det som ble valgt, mobile løsninger.

– Sløsing og uklokt

IKKE FORDELER: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen svarer at Norge ikke skal ha fordeler av investeringer andre gjør. Foto: Ron Kaspersen / NRK

– Her investeres det millionbeløp for at det skal brukes i noen uker før det rives. Det er en utrolig ufornuftig bruk av offentlige penger. Det er sløsing med penger og uklok politikk av regjeringa, mener Slagsvold Vedum.

Han mener forsvarsministeren her kunne skåret igjennom.

– Det er ingen målsetting for andre Nato-land at en ikke skal ha nytte av investeringene i etterkant. Det undergraver tilliten til Forsvaret når penger brukes på en slik måte, mener Slagsvold Vedum.

Synd av Senterpartiet

Politisk rådgiver i Forsvarsdepartementet Marte Ziolkowski bekrefter at alt skal fjernes, og at det skal vurderes plombering av vann- og avløpsløsninger.

Hun kjenner ikke til at tyskerne ønsket en billigere løsning som kunne vært permanent.

– Det ligger ikke inne en slik bestilling, sier hun

Hun mener det er en riktig politikk kun å bygge midlertidig.

– Investeringene skal dekke våre alliertes midlertidige behov. Det norske forsvarets behov i det daglige er dekket av de fasilitetene vi har i Rena Leir i dag. Behov de allierte har utover det vi kan tilby må de betale sjøl. Det er ikke sløsing av penger. Og det er en vesentlig forskjell på å beholde tomme rør i bakken og tomme bygninger som vi må betale vedlikeholdskostnader på og drifte, sier hun.

Hun slår hardt tilbake mot Senterpartiet:

– Vi vil heller bruke pengene på det som gir kraft som ammunisjon og øving enn å ha tomme bygg. Det er synd Senterpartiet vil bruke pengene på tomme bygg, sier Ziolkowski.