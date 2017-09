Sp inne med fire fra Hedmark og Oppland

– Først og fremst er det veldig bra å være med i Sp i dag. Det er et helt nydelig valg. Så er det utrolig spennende å se om vi klarer å ta to distriktsmandater i Hedmark, sier Emilie Enger Mehl.

Frp fram

Den første landsprognosen som kom klokka 21 viste at Arbeiderpartiet var inne med tre representanter i Hedmark, klokka 22 var tallet to.

– Jeg håper på høyere tall når de endelige resultatene kommer, sier Nils Kristen Sandtrøen, andrekandidat for Hedmark Ap.

Han innrømmer at han er skuffet over prognosen. Senterpartiet ligger foreløpig inne med to mandater. Det vil si at Emilie Enger Mehl er inne.

FORELØPIG JUBEL: Kristian Tonning Rise og Tor Andre Johnsen er fornøyde med prognosen som kom klokka 21. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Frps Tor Andre Johnsen og Kristian Tonning Riise (H) er også inne.

– Det er utrolig deilig hvis dette blir resultatet. Det viser at dommedagsprofetien til Ap ikke har slått til, sier Tor Andre Johnsen (Frp).

Han tror resultatet viser at folk ikke har kjent seg igjen i elendighetsbeskrivelsen til Ap.

Morten Ørsal Johansen fra Oppland Frp var også fornøyd med hva prognosen viste.

– Jeg håper at dette går veien. Det ser bra ut, og vi satser på at det holder hele veien inn til mål.

Mandatfordeling i Oppland Antall mandater med endring fra stortingsvalget i 2013 RESULTAT 95,2 % opptalt PARTI ENDRING R Rødt 0 Ingen endring siden 2013 SV Sosialistisk Venstreparti 0 Ingen endring siden 2013 AP Arbeiderpartiet −1 1 ned fra 2013 SP Senterpartiet + 1 1 opp fra 2013 MDG Miljøpartiet De Grønne 0 Ingen endring siden 2013 KRF Kristelig Folkeparti 0 Ingen endring siden 2013 V Venstre 0 Ingen endring siden 2013 H Høyre 0 Ingen endring siden 2013 FRP Fremskrittspartiet 0 Ingen endring siden 2013

Forsiktig optimist

Kristian Tonning Rise kaller denne dagen det verste med valgkampen. Gjennom hele valgkampen har han hatt mer enn nok å henge fingrene i med å drive valgkamp for Høyre, men i dag visste han ikke helt hvordan han skulle brukes.

– Jeg har spilt litt gitar til jeg ble så lei av å høre på meg sjøl at jeg måtte gi opp det også, sier han.

Han er forsiktig optimist etter kveldens prognose som tyder på en fortsatt borgerlig regjering, men fortsatt nervøs for hva resultatet blir når de endelige stemmene telles opp.

– Det er gledelig å få slike tall og tror det kan styrkes på sikt.

Spennende for Andersen i år igjen

SPENT: SV har en liten framgang, men er foreløpig ute av Stortinget. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Karin Andersen fra SV var ute da prognosen kom klokka 21, men en time senere viste prognosen at hun var inne. Usikkerheten er Andersen godt vant med fra tidligere valg.

– Dette er like usikkert som det har vært mange ganger, sier Karin Andersen, som tre ganger før har kommet inn på utjevningsmandat for Hedmark SV.

Hun hadde håpet at prognosene for SV i Hedmark skulle være litt mer som landsgjennomsnittet.

Hans Olav Lahlum fra SV i Oppland er fornøyd med at partiet går fram.

– Vi skal feire at SV får en klar fremgang og har gjort et løft i valgkampen. Vi kommer til å bli det femte største partiet med god margin.

SV og V har byttet på å være inne og ute av stortinget.

Strand inne

I Oppland ligger Arbeiderpartiet an til å få to mandater. Senterpartiet ligger inne med to, og dermed kan Marit Knutsdatter Strand havne på Stortinget. Høyre og Frp ligger inne med hver sin.

Miljøpartiet De Grønne går tilbake i både Hedmark og Oppland, ifølge prognosen.

NRKs prognose, som er laget av Valgdirektoratet, er en kvalifisert spådom om sluttresultatet. Tallene viser hvor stor oppslutning vi forventer at hvert enkelt parti har når alt er telt opp. Prognosen vil endre seg utover kvelden.