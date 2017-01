Søstre i retten: – Mye rot og tilfeldig pengeflyt

– Jeg føler at det har vært mye rot og tilfeldig pengeflyt ut av vår bankkonto, sier Anne Lene Wang.

Hun er den eldste av de to søstrene som har gått til sak mot Stor-Elvdal kommune.

– Vår konto har blitt brukt som buffer av andre. Både av verge og av naboer, sier hun.

De to har gitt sin versjon av saken i retten i dag og de krever erstatning på 770.0000 kroner for tap av inntekter.

Skal ha lånt penger av søstrenes konto

I tillegg til tapte inntekter fra slektsgården, hevder de to søstrene at vergen disponerte deres midler også etter at de hadde fylt 18 år. De ble ikke kontaktet før de var 19 og 20 år gamle.

– Jeg fikk plutselig en telefon i 2006, om at jeg eide en slektsgård. Vergen fortalte at den hadde stort vedlikeholdsbehov, at det var vanskelige leietagere og at det var mye jobb å drive en gård. Han anbefalte oss å selge gården, forteller Wang fra vitneboksen.

Hun bor og i dag på gården og driver den.

– I tillegg hadde vergen hatt takst på eiendommen og fortalte i samme samtale, at han var interessert i å kjøpe gården i Sollia, forklarer Wang.

Fant dokumenter i et skap

Søstrene skal flere ganger ha prøvd å kontakte kommunen og be om papirer, dokumentasjon og regnskap. De skal ha fått til svar at det ikke fantes noe dokumentasjon.

Økonomisjef Ann Helen Rustad i Stor-Elvdal kommune fortalte i retten i dag, at hun ikke hadde hørt noe om at søstrene hadde forsøkt å få ut dokumenter fra kommunen og at hun først fikk høre om saken, da søstrenes advokat Braastad Balke, tok kontakt og ønsket dokumentasjon.

Først da ble det nøstet opp i papirer som lå i et skap, som overformynderiet hadde i kommunen. Der ble flere av leieinntektene funnet igjen, og forklart, men flere av beløpene stemte ikke.

KOMMUNENS ADVOKAT: Advokat Øyvind Renslo, sier at kommunen kan dokumentere at pengene har blitt brukt rettmessig. Til høyre økonomisjef i Stor-Elvdal Ann Helen Rustad. Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

Flere år var det ikke betalt leie, men de ble funnet igjen i årsregnskap flere år senere. Husleie hadde også blitt ved noen anledninger betalt av kommunekassa, da leietager ikke klarte å gjøre opp for seg. Andre uttak ble forklart ved bilag som var blitt funnet igjen.

– Det er bare småbeløp som jeg ikke klarer å finne ut av. Bilag som har blitt borte, sier økonomisjef i kommunen, Ann Helen Rustad.

Den tidligere vergen, nå ordføreren, skal forklare seg i retten onsdag, men kommunens advokat avviser fortsatt kravet fra søstrene.

– Vi oppfatter at spørsmålet knytter seg til to forhold. At husleien ikke er krevet inn og hva pengene er brukt til. De første mener vi at vi har bevist at vi har gjort, og det siste mener vi at vi har forklart, sier han.