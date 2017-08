Sørger over død venninne

– Hun var fra Iran og jeg er fra Iran. Hun var vennen min.

– I landet vårt er det sånn at vi går sammen når noen dør.

Seima Asifi og Fosiie Arab sørget over venninnen i Hoff kirke i Østre Toten onsdag. De forteller at den avdøde kvinnen var en livsglad person som ville feire at hun akkurat hadde fått oppholdstillatelse og skulle flytte til en ny bostedskommune. Hun hadde også fått seg ny kjæreste.

– Det har vært en tung dag

Dørene i Hoff kirke var åpne dagen etter drapet. Sogneprest Eystein Elde forteller at over 50 personer var innom i løpet av dagen.

– De tenner lys, de sitter sammen, de ber, de legger ned blomster, de sørger, forteller Elde.

Han kjente den avdøde kvinnen som skal ha hatt et stort nettverk i bygda. Hun var asylsøker og bodde på et mottak på Toten. Kvinnen ble obdusert onsdag, men er fortsatt ikke formelt identifisert.

– Det har vært en tung dag, både for dem som kjente henne og for de andre i lokalsamfunnet som kjenner på sorg når noen blir borte på en så brutal måte, sier Elde.

Foto: Jorun Vang / NRK

– Han er svært nedbrutt

Politiet har beslaglagt en kniv som skal ha vært drapsvåpenet. De jobber nå videre med avhør og kartlegging av den siktede mannen. Han ble onsdag varetektsfengslet og siktet for overlagt drap.

– Han er svært nedbrutt, preget og lei seg. Kvinnen som nå er død var kjæresten hans, forteller mannens forsvarer, Per Ove Marthinsen.

Mannen var norsk statsborger, men opprinnelig fra Iran. 38-åringen var bosatt i Oslo og skal ha vært kjæreste med kvinnen. Han nekter straffskyld, men erkjenner å ha tatt livet av kvinnen.