Sør-Aurdal sparker rådmannen

Legger ikke ned skoler

Alle de 14 videregående skolene i Hedmark består. Det til tross for at Hedmark Fylkeskommune må spare 80-100 millioner på grunn av 1000 færre elever i 2025. Det betyr at Skarnes videregående skole IKKE avvikles. Skolen opprettholdes ved å hente penger fra fylkesveiprosjektet, cirka 6.5 mill i året.