Veidekke fikk E6-kontrakt

Styret i Nye Veier AS har bestemt at Veidekke Entreprenør AS skal bygge nye E6 fra Arnkvern til Moelv. Kontrakten beløper seg til i overkant av to miliarder kroner. Avtalen undertegnes 3. oktober. Veistrekningen Arnkvern–Moelv er 24 km.