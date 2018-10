Sønnene vitner i Jemtland-saken

Siden begge sønnene er under 16 år møter de ikke i retten. Det blir spilt av tre tilrettelagte dommeravhør av den ene sønnen, og et av den andre. I alt 40 vitner er stevnet i rettssaken.

Det viser vitnelista som retten har frigitt i dag. Statsadvokat Iris Storås vil ikke gi noen kommentar til vitnelista.

Ektemannens forklaring

I rettssaken vil det komme frem hva Svein Jemtland mener skjedde etter at han og Janne Jemtland kom hjem fra romjulsfesten i Veldrom natt til 29. desember 2017.

GJENNOMBRUDD: Samme dag som boligen til Jemtland ble ransaket ble ektemannen sikta for drap. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Verken hans forsvarer eller politiet har villet si noe om hva han har forklart etter at han ble pågrepet og sikta for drap 12. januar etter to ukers leting etter tobarnsmora fra Veldre i Ringsaker.

Ektemannen siktet for drap på Janne Jemtland

Ektemannen er tiltalt for å ha skutt Janne Jemtland i hodet slik at hun fikk en dødelig skade. Politiet mener det skjedde hjemme på eiendommen deres.

I avhør forklarte ektemannen hvor politiet kunne finne Janne som hadde vært savnet i to uker. Hun ble funnet i Glomma i Våler 7 mil unna boligen til familien.

SENKET I GLOMMA: Janne Jemtland ble funnet i Glomma under Eid bru i Våler. Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Obduksjonsrapporten viste at hun var påført en dødelig skuddskade, men at hun døde av drukning.

Ektemannen skal ha erkjent en rolle i saken, men nekter straffskyld for drap. Politiet har tidligere uttalt at de mener ektemannen var alene om drapet.

Ble sikta

I løpet av de tre ukene som er satt av til rettssaken kommer brødrene til både Janne Jemtland og brødrene til den tiltalte ektemannen til å vitne. I tillegg står flere venner av ekteparet på vitnelista.

En mann fra Ringsaker som tidligere var sikta for falsk forklaring er også stevna som vitne allerede første uka av rettsforhandlingene.

Han ble sikta for falsk forklaring etter at Svein Jemtland ble pågrepet. Mannen hadde tidligere forklart seg som vitne i saken.

Mann siktet for uriktig forklaring i Jemtland-saken

Han nekta først å forklare seg for politiet på nytt og ble derfor sikta for falsk forklaring. Politiet fremstilte mannen for varetektsfengsling, men fikk ikke medhold i retten.

SLAPP FENGSLING: Advokat Jørn Mejdell Jakobsen forsvarte mannen som ble sikta for falsk forklaring. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde

De anket kjennelsen, og i påvente av behandling av anken gikk mannen med på å forklare seg på nytt. Etter det frafalt politiet siktelsen mot ham. De opplyste at de i nye avhør hadde fått avklart hans rolle i saken.

Kan få lovens strengeste straff

Den tiltalte ektemannens forklaring starter allerede første dag av rettsforhandlingene. Det er satt av to dager til hans forklaring.

Han er tiltalt for overtredelse av Straffeloven paragraf 275. Strafferammen er fra fengsel i 8 inntil 21 år.

Advokat og ekspert på strafferett, Frode Sulland, fortalte NRK tidligere i høst at det er sjelden man blir dømt til 21 års fengsel for drap.

Han opplyste at det som kan virke skjerpende er om offeret har lidd over tid. At Janne Jemtland døde av drukning og ikke skuddskadene kan påvirke straffen, mente han.