– Det må nesten være ekstra betalt for korn som har hatt så fin utsikt, ler Harald Solberg i Norsk Landbruksrådgiving Innlandet.

Han og bonde Erik Ringnes ser ut over hvetekornåkeren som bader i sol med Mjøsa skinnende i bakgrunnen.

Hedmark er et av Norges største kornfylker og kornåret 2017 ser foreløpig ut til å bli et veldig godt et.

– Vi må vel si det som det er, nå ser det skikkelig bra ut. Men alle bønder veit at det er mye som kan skje enda, så det er for tidlig å konkludere, men jeg kan si at utgangspunktet nå er veldig bra, sier Ringnes.

HVETE MED UTSIKT: Hvetekornåkeren på Stange i Hedmark har god utsikt over Mjøsa og Helgøya. Foto: Lars Bilit Hagen / NRK

Harald Solberg er fagleder for korn i Norsk Landbruksrådgiving. Han ser at kornåkeren viser gode tegn.

– Når vi går og ser ut over kornåkeren, så ser vi at den er omtrent så tett som den skal være, aksen har den lengden skal ha og at det tillegg er vann i bakken. Så alt ligger til rette i hvert fall for at det skal bli bra framover, sier Solberg.

Kan bli rekordår

GANSKE OPTIMISTISK: Harald Solberg i Norsk Landbruksrådgiving Innlandet er positiv til hvordan det ser ut nå, men vil avvente med å si om det blir et rekordår. Foto: Lars Bilit Hagen / NRK

Slik kornåkerne ser ut nå kan det være snakk om rekordår for enkelte kornbønder i Innlandet.

– Stort sett er vi opptatt av summen i hele Norge, og da gjenstår det veldig å se. Vi har vært en del heldigere enn andre deler av Østlandet, sier Solberg.

Ringnes er i hvert fall optimist noen uker før innhøstinga starter.

– Jeg tror det er fare for at det kan bli et rekordår. Det ser veldig bra ut i hvert fall, sier Ringnes.

Men man er avhengig av at dårlig vær og sjukdommer holder seg borte fram til innhøstinga i starten av september.

Variabelt ellers i landet

Ellers i landet melder Norsk Landbruksrådgiving om variable kornåkere. Jan Stabbetorp i region øst for Akershus og Østfold sier at det ser bra ut i Akershus, men at det er noe variabelt ellers i regionen.

I Trøndelag forteller Jon Olav Forbord at man har alt fra dårlige til gode avlinger. På grunn av kulda har også prosessen i år blitt forsinka.

– Vi ligger nok en 8 til 10 dager bak skjema, sier Forbord.