Sommertoget kom til Dombås

NRKs Sommertog kom i dag i dag inn i Oppland på turen gjennom Norge. Dagens etappe startet på Oppdal før turen gikk over Dovre til Dombås.

Mange hadde tatt oppstilling langs jernbanelinja for å se toget på sin veg over fjellet, og ikke bare mennesker. Til og med en moskus møtte opp.

En moskus var en av dem som hadde tatt oppstilling langs Dovrebanen da Sommertoget passerte. Foto: Karianne Stordal / NRK

På dagens endestasjon, Dombås, var det et stort folkeliv. Mer enn 500 hadde møtt fram, ikke bare for å se toget, men også for å være med på en rekke arrangementer på stasjonen.

Gjenopplev turen fra Oppdal til Dombås i videoen nederst i artikkelen.

Lørdag går turen videre til Åndalsnes.

Fantorangen var populær da Sommertoget kom til stasjonen på Dombås. Foto: Karianne Stordal / NRK