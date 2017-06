Solberg lover teknologimilliard

Solberg hadde krisehandlet solbriller i siste liten før hun satte seg på Høyres valgkampbuss fredag formiddag. Offisielt åpner Høyres valgkamp 12. august, men Solberg snikåpner med et fire dager langt tettpakket program på Østlandet.

– Vi prøvekjører valgkampen før vi setter fulle kluter til for hele partiet, sa hun.

Seks fylker skal besøkes i løpet av fire dager. Først gikk turen til Oppland, og et av de første stoppene var teknologiparken på Raufoss. Der kunne statsministeren presentere valgkampens første løfte: En satsing på 1 milliard kroner til forskning og teknologi de neste fire årene.

– Vi skal spesielt satse på muliggjørende teknologier som IKT, nanoteknologi, bioteknologi og avansert produksjon, sa Solberg.

– Stimulere næringslivet

Målet er at Norge skal bruke 3 prosent av brutto nasjonalproduktet på forskning og utvikling. Regjeringen har innfridd målet om 1 prosent, mens næringslivet er et stykke unna å innfri sin andel på 2 prosent. Derfor mener Solberg at det offentlige må ta en større del i en fase da landet står overfor viktig omstilling.

– Det er to grunner til at målet har vært problematisk for næringslivet. Det ene handler om den type bransjer vi har, den andre er at mye av kapitalen er på statens hånd. Selv om Norge ligger i toppen i offentlig finansiert forskning, mener vi at vi skal strekke oss lengre for å stimulere næringslivet fremover, sa Solberg, som lovte at pengebruken skal opp til 1,25 prosent av BNP over tid.

Småprater med folket

Gjennom helgen er det tett program fra morgen til kveld. Etter starten i Oppland og Hedmark fortsetter ferden til Østfold, Vestfold, Telemark, Buskerud og Akershus.

Mye står på programmet – fra meteorittjakt utendørs med ungene i Småtjern naturbarnehage til deltakelse i «Krokryggen games», hvor pensjonister konkurrerer i dart, kaste på stikka og boccia.

– Det er en fin tid på sommeren. Det er festivaltid, folk er samlet. Så har vi selvfølgelig saker som vi vil presentere, sier hun.

Solberg skal kjøre Amcar, småprate med folk på kjøpesenter og overvære kamp i NM i sandbryting. Videre skal hun opp i en lift og male på en vegg i forbindelse med et ungdomsprosjekt, og hun skal skyte startskudd for et barnesykkelritt. Programmet er satt sammen i samarbeid med Høyres lokalpartier, med et mål om å treffe folk der de er, sier hun.

– Men så dreier det seg om å snakke om de fire hovedsakene vi har i valgkampen: skape flere jobber, en kunnskapsbasert skole, et bedre helsevesen og beredskapspørsmål, sier hun, og varsler konkrete utspill på utstyrsløft for politiet og om satsing på yrkesfagene.