Søkte med hund etter savnet uten resultat

Politiet i Innlandet mottok sent lørdag kveld et nytt tips om at den savnede Stig Ingar Evje kunne ha vært sett i området Spåtind i Nordre Land seint lørdag kveld.

Leteaksjon ved midnatt

En leteaksjon med hunder ble satt i gang like etter at tipset kom inn. Leteaksjonen var i gang rundt midnatt natt til søndag. Søndag formiddag melder politiet at leteaksjonen ikke ga resultater og at den nå er avsluttet.

Stig Ingar Evje ble meldt savnet fra familiens hytte ved Natrudstilen på Sjusjøen i Ringsaker den 3. mai.

Samme dag startet politiet sammen med frivillige organisasjoner og Forsvaret omfattende søk i nærområdene til hytta i Ringsakerfjellet uten at savnede ble funnet.

I tillegg har venner og bekjente av Evje gjennomført en privat leteaksjon i området etter at politiet avsluttet sine søk.

Etter tips fra publikum har politiet flere ganger gjenopptatt søket uten resultater. Det har også tidligere denne uken blitt lett etter mannen i det samme området ved Spåtind etter tips fra publikum.

Interessert i tips

Politiet har tidligere bedt om tips fra publikum i saken.

Savnede er ifølge politiet godt trent og kan bevege seg over store områder.

Da Evje forsvant var han ikledd mørkgrå vindstopper-jakke, svart friluftsbukse og fjellsko/vintersko. Evje er 170 centimeter høy.

Politiet har sendt ut bildene av den savnede, men han kan ha mer hår og skjegg nå enn det bildene viser.