Søkte etter nye venner i lokalavisa

– Det er veldig overveldande, seier Torleif Løvfald Gaard.

Saman med Trude Holm flytta han til Fagernes etter dei begge var ferdige med studiar i for tre år sidan. Men det er ikkje før Avisa Valdres skreiv om dei at dei har begynt å få ein sosial omgangskrets.

Meir vanleg enn dei trudde

Mange har kontakta paret etter at dei stod fram i lokalavisa. Fleire seier dei kjenner godt til paret si problemstilling og er klar over kor vanskeleg det kan vere å vere ny i lokalsamfunnet.

– Det var ei som skreiv til oss at ho hadde budd 14 år i Valdres utan å ha fått nye venner, seier Løvfald Gaard.

No har det strøymt på med meldingar frå folk som har lyst til å ta ein kopp kaffi med dei eller gå turar. Løvfald Gaard seier dei vart overraska over at situasjonen dei sat i var så vanleg i Valdres.

– Kva kan vi gjere for at dei skal trivst?

Sjefredaktør og dagleg leiar i Avisa Valdres, Ivar Brynildsen skreiv ein leiar i avisa i samband med artikkelen. Der utfordrar han politikarane i kommunen til å skape arenaer der dei unge kan møtast og finne seg til rette.

– Er det noko Valdres treng er det fleire folk som vil flytte hit og leve her. Men vi er avhengig av at dei trivst, seier Brynildsen.

MODIGE: Sjefredaktør i Avisa Valdres seier det unge paret er modige som går ut med historia si i avisa, og han er glad for at det verkar. Foto: Dag Kessel / NRK

Han nemner Vang kommune i Valdres som har gjort ei rekke tiltak for å få folk til å flytte til og bli verande.

– Eg trur ikkje dei er meir «sirompa» der oppe, men dei har gått inn for å trekke til seg unge folk, seier han.

Valte Valdres framfor byane

Det unge paret hadde ikkje tilknyting til Valdres frå før. Løvfald Gaard er frå Haugesund og Trude Holm frå Oppegård.

NY MOR: Det unge paret har nyleg blitt foreldre, og visste ikkje ein gong om at det var mogleg å få vere med i barselgruppe. No har dei blitt kontakta og ønska velkommen også av helsestasjonen i Nord-Aurdal. Foto: Privat

Dei ville bu ein stad omtrent midt mellom dei to heimstadene sine. Det stod mellom Trondheim, Kristiansand og Valdres. Dei ønska seg eit mindre bysamfunn og valet fall då på Fagernes. No har dei eit barn på fem veker, og vil bli verande.

– Vi har nok vore usikre på om det verkeleg er her vi vil bu, men vi trivst så godt i Valdres at det er det som har halde oss att her, seier Trude Holm.

No opplever dei at folk har opna armane. Dei seier dei har oppdaga at det finst fleire sosiale miljø som dei berre ikkje visste om.

– Folk inviterer oss inn i miljøa deira, og no er det opp til oss å halde oppe kontakten, seier Holm.