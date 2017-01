110-sentralen Innlandet meldte om skredet på Twitter klokken 11.22. Politiet fikk først melding om at en person kunne være tatt i skredet. Operasjonsleder Per Solberg opplyser til NRK at alle ressurser derfor ble sendt til rasstedet.

– Luftambulansen og skutere var på plass, redningshunder og Røde Kors ble varslet. Nå er alle ressurser trukket tilbake, forteller Solberg.

– Må passe på

Det skal være tre mindreårige som var på tur utenfor merkede løyper som utløste skredet. De fikk seg en støkk, men skal være i fin form.

– Det har ikke vært noen spesiell skredfare nå, men man må alltid passe på når man er i fjellet på denne tida, sier daglig leder Brage Welding.

Nytt skred

Et skred i et alpinsesenter kan få alvorlige følger og Welding er takknemlig for at alt gikk godt. Han er imponert over

– Skredeksperter, politi og redningspersonell var her utrolig kjapt, så vi har i hvert fall fått forsikret oss om at systemet virker. Det er en positiv erfaring, sier han.

Rett etter at skredet gikk i dag, kom det et nytt skred litt lenger ned. Dette ble varslet av skiløpere og området er nå delvis stengt. Politiet opplsesr at rasgraden ved anlegget nå er oppgradert til 3.