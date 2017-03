Kowalczyk best av kvinnene

Polske Justyna Kowalczyk var suveren i kvinneklassen under Birkebeinerrennet. Hun fikk tida 2.46.42 og var over fire minutter foran svenske Britta Johansson Norgren i mål. Beste norske kvinne var Astrid Øyre Slind på fjerde plass. Hun var over sju minutter bak Kowalczyk.