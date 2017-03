Snarvegen kosta han dyrt

– Vi møter på vogntog i blant med ganske stor overlast, men på slike reduserte vegar er det meir alvorleg med tanke på vegstandarden, seier Geir Thomas Finstad som er fagleiar i utekontrollen i Statens vegvesen i Hedmark.

Statens vegvesen hadde kontroll for tungtransport i Solør-området då dei stoppa tømmervogntoget som hadde heile 11 500 kg overvekt.

FØLGER MED: Kontrollørane vil følge nøye med på denne strekningen framover. Foto: Knut Røsrud / NRK

Unnskylda seg

Lastebilsjåføren lurte seg over ei bru i Grue som har ei tillaten vekt på opp til 50 tonn. Føraren at vogntoget hadde unnskylda seg med at han ikkje var klar over at brua hadde redusert vekt då han vart teke i kontroll.

– Han er frå området, så eg trur nok det var kjent for han. Han skulle nok berre ta ein snarveg, seier Finstad.

Hadde han køyrt på ein veg der vogntog med vekt inntil 60 tonn har lov å køyre hadde han truleg sleppt unna pålegg. Men føraren måtte pent køyre vidare med ei bot på 46 500 kroner i lomma. Finstad veit ikkje om det er fleire som har for vane å bruke denne snarvegen og vil følge nøye med i området framover.