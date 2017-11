Snapchat-brukere blir stadig yngre

Snapchat er det mest populære sosiale mediet blant barn mellom 9 og 16 år. Tall fra Medietilsynet viser at syv av ti norske niåringer har en egen konto.

I fjerdeklasse på Jørstadmoen skole har 10 av 35 elever Snapchat. Natalie Støp Storåen (9) er ikke i tvil hva som er best med appen.

– Det er at man kan lage fjes. Det synes jeg er gøy så da sender jeg til mamma eller pappa, forteller hun.

Snapchat lett tilgjengelig

Direktør for brukertrygghet i Medietilsynet, Eva Liestøl, tror Snapchats grensesnitt gjør det enkelt for barn å bruke appen.

POPULÆRT: Liestøl forklarer at appen er svært populær, også blant barn under ti år. Foto: Kine Jensen / Medietilsynet

– Har de mobil tidlig er dette lett å ta i bruk. Det finnes jo noen ekstrafunksjoner som gjør at man kan tulle med bildene. Det gjør det aktuelt for de yngste å bruke tjenesten, sier Liestøl.

Hun tror Snapchat retter seg spesielt inn mot de yngste brukerne ved å legge inn elementer som appellerer til aldersgruppen.

– Det handler jo om å tiltrekke seg brukere og da er det ikke unaturlig at de bruker ting som barn liker, sier hun.

– Du tar bilde og trykker på fjes

– Kom igjen, bli med alle sammen.

I friminuttet har elevene på Jørstadmoen fått lov til å bruke Snapchat for å vise NRKs reporter hvordan appen fungerer.

– Du tar bilde og trykker på fjes. Og så sender du, forklarer Olivier Rafael Walkoviak (9).

GØY: Fjerdeklassingene Natalie Støp Storåen, Olivier Rafael Walkoviak og Saeed Shaif Cabud ved Jørstadmoen skole poserer for å ta selfie i klasserommet. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Walkoviak bruker ofte Snapchat til å kommunisere med venner.

– Jeg liker å prate med dem. Vi spør ofte om vi skal spille fotball. Jeg synes det er kult for da kan jeg snakker med venner og søskenbarnet mitt som bor i Polen, sier han.

Også klassekamerat Saeed Shaif Cabud liker Snapchat.

– Jeg liker veldig godt å sende bilder. Spesielt det med hunden, sier han.

Aldersgrensen gjelder ikke

For å opprette en Snapchat-konto må brukeren krysse av at han, eller hun, er over 12 år. Likevel regnes ikke dette som en aldersgrense etter norske forhold, forteller Liestøl.

– Foreløpig gjelder den ikke som andre lovpålagte aldersgrenser, men det er viktig at foreldre tar hensyn til dette og vurderer barnas modenhet når man tar i bruk sosiale medier som dette.

Liestøl oppfordrer foreldre til å følge med på hva barna bruker appen til.

– Faremomentene er at appen kan brukes til ting som ikke er hyggelige. Man kan ta bilder av andre som ikke vil bli tatt bilde av. Der kan man fort skade hverandre.