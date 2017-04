Sluttet etter drosjekapring

Drosjesjåføren som ble utsatt for kapring sommeren 2015 har måttet slutte i jobben etter det som skjedde, melder GD. Det kom fram under rettssaken mot de to som kapret drosjen hans. En mann og ei kvinne som hadde bestilt drosjen tok kvelertak på sjåføren som til slutt klart å komme seg ut av bilen. De stakk av med bilen