Sliter med å få lege

To ganger har Gjøvik kommune annonsert samme ledige legestillingen. Siste gang var det ingen søkere. Nå gjøres et tredje forsøk, skriver VG. Avtroppende tjenesteleder Aud Inger Ystgaard har brukt alle kanaler for å skaffe ny lege, men uten å lykkes.