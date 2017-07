Slik gikk Jan Vidar ned 100 kilo

Tre ganger i uka trener 26 år gamle Jan Vidar Trøbråten fra Eidskog på treningssenteret Puls i Kongsvinger. Det var helt utenkelig for et år siden. I påsken i fjor veide han over 250,3 kilo.

– Jeg var redd jeg skulle få hjerteinfarkt hvis jeg fikk høy puls. Derfor var jeg livredd og turte ikke være så aktiv.

Nå er han nesten 100 kilo lettere, men terskelen for å komme seg på treningssenter var høy for Jan Vidar.

– Jeg ville trene, men ikke på treningssenter. Å være overvektig på treningssenter er ikke noe moro.

Mistet motivasjon

Forestillingen om alle de spreke menneskene på treningssenteret tok motivasjonen fra Jan Vidar.

Aniken Lønhøiden arbeider ved treningssenteret PULS i Kongsvinger. Hun sier at Jan Vidar var negativt innstilt og hun kunne se at han ufrivillig kom til treningssenteret. Men han ville trene.

Derfor kom Jan Vidar kom med et forslag:

– Det burde vært egne treninger for folk som ikke liker å være blant så mange folk i starten.

Motiverende å trene i gruppe

MOTIVERT: Jan Vidar har funnet motivasjonen til å trene. Foto: Ann-Kristin Mo

Han ble tatt på ordet. Gruppa er godt i gang og Jan Vidar er motivert.

– Det er jævlig moro! Vi er en liten gjeng som har blitt veldig gode kompiser. Nå snakker vi sammen på fritiden og har funnet ut at vi har mange felles interesser. Det er veldig motiverende å trene i en gruppe.

Lønhøiden sier at de har stor tro på gruppetrening og hun synes det er gøy å se motivasjonen i gruppa.

– Jan Vidar sa han ville trene sammen med andre i samme situasjon. Det er viktig å finne en plass hvor man hører hjemme, hvor man slapper av og har det moro når man trener.

Les også:

Ned 110 kilo og opp igjen

Jan Vidar sier selv at han har vært overvektig siden han var barn. Da han var 20 år gikk han ned 110 kilo på et drøyt år, men disse kiloene, pluss noen til, snek seg på igjen de neste årene. I løpet av det siste året har han tatt en slankeoperasjon og nå jobber han for å finne idealvekta.

Nå håper Jan Vidar at flere som han kan komme i gang med treningen, og til de har han oppfordring:

– Det er bare å komme! Det er moro! Etter hvert i hvert fall, det er litt hardt i starten. Men treffer du en gjeng som har samme mål og utfordringene som deg så er det jækla moro.