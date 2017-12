Slik forbereder du deg på kolonnekjøring

Det er meldt både nedbør og sterk vind flere steder i landet lille julaften og julaften. Meteorologisk institutt har i den forbindelse sendt ut et såkalt A-varsel. Det er første tegn på et potensielt ekstremvær, og et tegn på at meteorologene overvåker værsituasjonen.

– Det kommer fuktige luftmasser som løser seg ut i form av regn når de møter fjellene. Høye temperaturer gir i tillegg snøsmelting, sier meteorolog Gunnar Livik.

UVÆR: E6 Dovrefjell i uværet "Tor". Julehelga 2017 er det igjen meldt uvær. Arkivbilde. Foto: Elin Fossum

Med det meldte uværet er det stor sjanse for stengte fjelloverganger eller kolonnekjøring.

Ti praktiske tips til turen:

Her får du Norges Automobilforbunds (NAF) og Vegvesenets tips til hvordan du kan være godt forberedt for kolonnekjøring:

1. Ha tålmodighet og behold roen

– Å kjøre i en kolonne krever fokus. Det kan oppleves stressende for den som kjører, fordi det både er mye vind som river i bilen og det er uoversiktlig og dårlig sikt. Da er det viktig å beholde roen, forklarer kommunikasjonsrådgiver i NAF, Nils Sødahl.

2. Dersom du må stoppe eller det blir stopp i kolonnen, må du ikke bevege deg bort fra bilen. Det kan være livsfarlig.

– Du kan raskt komme vekk fra bilen din, eller komme i veien for brøytebilen, sier Sødal.

3. Har du tåkelys, bruk dem!

Tåkelys gir ekstra godt lys når det er dårlig sikt. Dette gjelder både for deg som sjåfør og for at andre lettere skal se bilen din. Husk at det ikke er tillatt med tåkelys i kombinasjon med vanlige kjørelys.

4. Bruk nødblink!

Da vil de andre bilene lettere kunne se deg.

5. La lufteanlegget forsyne frontruten med kald luft.

Det vil hindre at frontruten iser ned på grunn av snøføyk.

6. Hold «øyekontakt» med bilen foran

– Ha alltid baklysene til bilen foran deg i sikte, oppfordrer Sødahl. Han forklarer at det er slik man holder kolonnen sammen. Hvis man mister bilen foran ut av syne, er det fort gjort å kjøre seg fast.

7. Ikke kjør ut av kolonnen eller forsøk å snu

Det å kjøre kolonne kan minne litt om å kjøre i kø, bare at det er dårlig vær og sikt. – Dermed er det viktig å holde plassen sin, man kjører seg lett fast dersom man kommer ut av køen.

8. Ha lykt, slepetau og snøspade lett tilgjengelig i kjøretøyet

– Det er ikke sikkert du kan forlate kjøretøyet, så ha det du trenger tilgjengelig i kupeen, sier Sødahl.

9. Det er lurt å ha med mat og varm drikke

Det kan ta tid å komme seg fra A til B når man kjører kolonne, og dermed er det lurt å ha tilgang på næring underveis. – Hvis du har med barn i bilen er dette ekstra viktig, og ha gjerne noe underholdning tilgjengelig. Det kan bli mange timer i bilen, sier Sødahl.

10. Ha full drivstofftank eller fulladet elbil

Dette tipset sier seg kanskje selv, men det er svært viktig å ha tenkt på drivstoff før man kommer opp på fjellet.

– Elbiler med stor rekkevidde har dessuten en fordel i kolonnekjøring framfor tradisjonelle biler, sier Sødal. Grunnen er at de kan gå, selv om man kjører i tunneler eller i tett snødrev. I slike situasjoner må man ofte skru av motoren på bensin- og dieselbiler, fordi giftige gasser kan sive inn i kupeen.