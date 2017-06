Dømt i ulvesaken

Engerdølen Svein Ove Nordsveen er dømt til 90 dagers fengsel for forsøk på medvirkning til ulovlig ulvejakt. Han er også dømt to års jaktforbud. Eidsivating lagmannsrett har dømt ham på nytt, etter at Høyesterett opphevet dommen fra lagmannsretten. Nordsveen er skuffet over dommen. Hans advokat Jørn Mejdell Jakobsen sier saken ankes til Høyesterett på grunn av feil lovanvendelse.