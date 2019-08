– Vi vil nå klarlegge hva som faktisk skjedde, forteller Svein Holden som er oppnevnt som bistandsadvokat for familien.

Mandag ble en mann i 60-årene skutt av politiet på Jaren i Oppland etter at han hadde forskanset seg inne i sitt eget hus og truet politiet med motorsag og machete. Onsdag sier familien, som NRK har vært i kontakt med, at de har liten forståelse for utfallet av politiaksjonen.

– Utgangspunktet for familien er at det er vanskelig å forstå at dette var nødvendig å gjøre. De mener at dette burde vært løst på en helt annen måte, opplyser Holden.

Kritisk til økende bevæpning

Mannen er den femte personen som har blitt skutt av politiet siden 2002. Det er ikke kjent hvor mange skudd politiet avfyrte eller hvor den avdøde ble truffet.

ADVOKAT: Anne Elisabeth Kroken sier på generelt grunnlag at hun er kritisk til bevæpning av politiet. Foto: Benedikte Fjelly / NRK

– Man kan jo spørre om det ikke ville vært mulig å få kontroll på denne personen uten å bruke skytevåpen og uten å bruke det på en slik måte at mannen ble drept, sier advokat Anne Elisabeth Kroken, nestleder i Advokatforeningsens faggruppe, Forsvarergruppen.

Økende bruk av bevæpning kan føre til farlige situasjoner, særlig overfor mistenkte som er ruset eller i mental ubalanse, mener Kroken.

– Politiet har i større grad tilgang til og bærer oftere våpen enn før. Det kan fremprovosere unødvendige farlige situasjoner, sier hun.

Politiets Fellesforbund vil ikke kommentere spørsmålet om generell bevæpning av politiet onsdag.

Vil vurdere anmeldelse

Spesialenheten for politisaker etterforsker nå hendelsen og skal gjennomføre både vitneavhør og kriminaltekniske avhør.

BISTANDSADVOKAT: Svein Holden forteller at han nettopp har opprettet kontakt med den avdødes familie. Foto: Erlend Hykkerud / NRK

– Hovedoppgaven er å få klarlagt hva som var forholdene når skuddene ble avfyrt, uttalte Jan Egil Presthus, leder av Spesialenheten for politisaker, tirsdag.

Familiens bistandsadvokat sier de nå vil avvente Spesialenhetens etterforskning og så vurdere om de skal gå til sak mot politiet.

– Vi vil dernest vurdere politiets handlinger i lys av hendelsesforløpet, sier Holden.

Den avdøde mannen obduseres onsdag.