Skulle på markering for bedre togtilbud – ble hindret av togstans

Fylkesordførere, ordførere og ungdomsrepresentanter fra hele Østlandet samlet seg fredag på Oslo S for å markere at en hel landsdel vil at regjeringen skal prioritere InterCity tydeligere når Stortinget før sommeren skal vedta Nasjonal transportplan.

– Togstansen ikke iscenesatt

Flere politikerne fra Hedmark og Oppland skulle også på markeringen. Turen til Oslo skulle gå med tog på Dovrebanen, men på Tangen i Stange kommune ble det stopp på grunn av signalfeil.

– Vi måtte le av det hele da vi forsto at vi ikke rakk markeringen. Dette understreker bare det budskapet vi skulle framføre i Oslo. Det er viktig med stabil drift av de lange transportkorridorene våre som har stor nasjonal betydning, sier Anne Karin Torp Adolfsen, fylkesråd for samferdsel i Hedmark fylkeskommune.

Hun forsikrer lattermildt at togstansen ikke er regissert og iscenesatt som en del av markeringen.

– Nei, dette skjedde virkelig, men passet veldig bra og understreker poenget vårt.

Bakgrunnen for markeringen i fredag var at Høyre, Frp, Venstre og KrF i mars lovet full satsing på InterCity i Nasjonal Transportplan (NTP) 2018–2029. I Regjeringens forslag til ny NTP ble likevel InterCity-utbyggingen skjøvet ut i tid fra 2030 til ferdigstillelse først i 2032/2034.

Les også: Regjeringa med milliardsatsing på tog og veg

Fikk gitt stafettpinnen videre

Det er ikke første gang dette skjer, sier Odnes, og mener dette viser hvor skjørt jernbanenettet er. Foto: Silje Josten Lien / NRK

Torp Adolfsen skulle holde et innlegg på vegne av Dovrebanen sør på markeringen på Oslo S. Det fikk ikke hun gjort, men hun fikk sendt over innlegget sitt til varaordfører i Oppland, Ivar Odnes, som hadde tatt et tidligere tog.

– Det ble en latter med mye frustrasjon bak, sier Odnes.

Han sier at det ikke er første gangen dette skjer, og at togstoppen i dag ble en synliggjøring av hvor skjørt jernbanenett vi har.

– Det er helt avgjørende at vi får dobbeltspor helt fram til Lillehammer om vi skal nå målet om mere gods og passasjerer over på bane.

Tog kjørte på tre