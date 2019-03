Skrevet under på «fredsavtale» etter elg-krig

Byen Moose Jaw og kommunen Stor-Elvdal har de siste ukene vært i full strid etter at innbyggerne i den kanadiske byen fikk vite at den norske «Storelgen» var bortimot 30 centimeter høyere enn «Mac the Moose». Med sine 10 meter på sokkelesten, har den kanadiske statuen vært verdens største i over 30 år – til Stor-Elvdal kom på banen i 2015 og bygget en som var enda høyere.

Det var Dagbladet som først omtalte saken

Nyheten falt, ikke overraskende nok, ikke i god jord hos ordføreren i den kanadiske elg-byen.

– Det som står på spill er Canadas nasjonale stolthet. Vi kan ikke miste den på grunn av en elg, sa ordfører Fraser Tolmie i Moose Jaw til Dagbladet.

Nå ser det derimot ut til at de to byene har kommet til enighet, skriver den amerikanske avisen Washington Post, som har fått innsyn i «fredsavtalen» som partene skrev under på under «toppmøtet» i Canada.

Mest attraktiv

Den kanadiske elgen vil, etter forlengelsen av geviret hans, få tittelen som verdens største tilbake, mens Storelgen for alltid vil være «den mest glinsende og attraktive elgen i verden» står det i avtalen.

STØRST: «Storelgen» i Stor-Elvdal er fortsatt den største til «Mac The Moose» får forlenget geviret sitt. Foto: Stor-Elvdal kommune

De ble videre enige om å arrangere en feiring hvert år hvor de hyller hverandre. I Stor-Elvdal vil det med andre ord bli arrangert en «Canada-dag» mens det i Moose Jaw vil bli arrangert en feiring til ære for Norge.

I tillegg ble partene enige om å fortsette en dialog om hvorvidt de også skal bli såkalte vennskapsbyer (twin cities), skriver avisen.

Innsamlingsaksjon

Striden har fått internasjonal oppmerksomhet og var blant annet et av samtaleemnene under «The Late Show» i januar.

I etterkant har selskapet Moosehead Breweries sagt de vil donere 25,000 kanadiske dollar, om lag 162.000 kroner, som skal gå til å bygge det forlengede geviret.

Det har også blitt opprettet en GoFundMe-kampanje som i skrivende stund har samlet inn rundt 122.000 kroner.