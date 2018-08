Skremmer skogens konge med såpe

Bonden i Hernes i Elverum hadde tapt 250.000 kroner over flere år på elgen som forsynte seg i havreåkeren hans. Hele driften sto i fare dersom han ikke fikk stoppa elgen.

– I fjor mista jeg havre for 40.000-50.000 kroner. Jeg tenkte at i år prøver jeg for siste gang. Hvis jeg ikke hadde lyktes, hadde det vært slutt på havreproduksjonen og kanskje hele kornproduksjonen på gården. Havre er bærebjelken, og vekselbruket mellom bygg og havre er bra for jorda, sier han.

Det var Østlendingen som omtalte saken først.

Lagde såpegjerde

MYE SÅPE: Bonde Ole Kristian Sørlie måtte til Sverige for å få tak i såpa. Han tømte lageret i flere butikker, og brukte nesten 900 kroner på såpe. Foto: FRODE MESKAU / NRK

– Jeg funderte på hva jeg kunne gjøre. Jeg tenkte på at elgjegere gjerne vil ha med seg damer på jakt, men ikke damer som lukter parfyme, for det skremmer jo bort elgen, sier Sørlie.

Han satte også inn en annonse i Bondebladet for å få råd. Og rådet var såpe. Men ikke hvilken som helst såpe. Det måtte være Lux-såpe fordi den har en spesielt sterk lukt.

– Jeg kunne ikke tenke meg å dusje med den. Etter å ha tatt av papiret på hundre såper glemte jeg å sette dem ut. Jeg våkna om natta av at det stinka så ille at jeg måtte få dem ut av huset, sier han.

Såpa fant han ikke i Norge, så Ole Kristian Sørlie tok turen over grensa og tømte lageret til flere butikker. Til sammen brukte han 800–900 kroner på såpe og 1200 kroner på netting og bokser til "gjerdet".

Løsninga ble nemlig å lage et "såpegjerde". Et såpestykke hver 15. meter rundt åkeren.

Og det har fungert.

"SÅPEGJERDE": Løsninga ble å lage et "såpegjerde". Bonde Ole Kristian Sørlie satt ut et såpestykke hver 15. meter rundt hele åkeren. Foto: FRODE MESKAU / NRK

– I år har jeg ikke hatt en eneste elg på jordet. Eplene har også fått være i fred. Jeg kunne ikke gå i minus år etter år. Til tross for denne tørkesommeren går jeg i null. Det er det veldig få som gjør, sier han.

Han forteller at han kommer til å gjenta suksessen neste år.

– Såpa stinker, så den varer nok til neste år også. Hvis ikke kjøper jeg nye, sier han.

– Interessant og spennende

Elgforsker Torstein Storaas ved Høgskolen på Evenstad synes forsøket virker veldig spennende.

– Det høres riktig ut og det kan godt hende det virker. Men for å vite sikkert, må man utføre eksperimenter, for eksempel ved å legge såpe ved en eplehage og ikke i en annen.

Storaas opplyser at det ikke er forska på såpe og elg, men at forskninga viser at hjortedyr ofte vender seg til lukt og finner ut at det ikke er farlig. Derfor bør det samme gjentas neste år for å se effekten.

– Men det kan godt hende at dette lukter så vondt for elgen at den rett og slett ikke orker, sier Storaas.