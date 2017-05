Skoleelever nekter å gi slipp på mobilen

– Jeg ble faktisk sur. Jeg begynte utrolig nok å grine. Dette er ikke bra i det hele tatt, sier Emre Eek som går i 8. klasse ved Grue barne- og ungdomsskole.

STÅR PÅ MOBILFORBUD: Kommunestyrerepresentant Anita Madshus (H). Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Samarbeidsutvalget vil ha et mobilforbud på skolen. Utvalget består av foreldre, elever, ansatte ved skolen og politikere.

– Det handler om fokus på læring i skoletida, sosial samhandling mellom elever og å begrense mobbing som skjer med mobiltelefon, sier Anita Madshus, som sitter i samarbeidsutvalget og er lokalpolitiker fra Høyre i kommunestyret.

Blir kommunestyresak

Både ledelsen ved skolen og flertallet av lærerne er imot forbudet.

Nå raser debatten og flere politikere har engasjert seg. Herdis Bragelien (Ap) er blant dem som synes et forbud er å gå for langt. Hun peker på at det er kommunen som er skoleeier og nå vil hun ta opp saken om mobilforbud i kommunestyret.

TAR OPP MOBILFORBUD I KOMMUNESTYRET: Herdis Bragelien (Ap) Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

– Dette kan ikke Samarbeidsutvalget bestemme, det er et rådgivende organ, sier Bragelien.

Men Madshus (H) tror mobilforbudet blir stående.

– Vi har vært klare på at vi ønsker en mobilfri skole, og det er derfor vi har jobbet så hardt for det. Vi på felleslista for Høyre, KrF og Venstre har flertall sammen med Senterpartiet, så da regner vi med at dette går vår veg.

– Dette er elevenes møte å kommunisere på

STØTTER ELEVENE: Lærer Malin Vestmo. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Ved Grue barne- og ungdomsskole har de «mobilhotell», der elevene legger fra seg mobiltelefonen i en hylle før timen starter. Deretter får de den tilbake i friminuttet.

– Mobilbruk har i utgangspunktet ikke vært noe stort problem her. Dette er elevenes måte å kommunisere på, og det er bedre å lære dem god mobilbruk enn å ha et forbud, sier Malin Vestmo, som er lærer og elevrådskontakt ved skole

– Vi bruker det også enkelte ganger i undervisningen, rett og slett for å nå læringsmålene. Det kan være i forbindelse med nettbasert quiz på tavla, opprette instagram-kontoer i enkelte valgfag og enkle søk på internett.

MOBILHOTELL: Ved Grue barne- og ungdomsskole legger elevene mobiltelefonene i en hylle når skoletimen begynner, forteller Emre Eek og Tijana Dakic. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Hvilke regler som gjelder for mobilbruk, reguleres i skolens ordensreglement Utdanningsdirektoratet skriver på sine sider at skolen kan forby mobilbruk i timene, men at skoleeier ikke kan kreve at elevene legger igjen mobilen hjemme.

Ordensreglement kan ikke regulere fritida til elevene, og derfor er det å gå for langt å nekte elver å ha med seg mobiltelefon på skolen, skriver de.