Skogbrann i Sør-Fron

Brannvesenet har kommet til området nå, men terrenget er ulendt og det er vrient for brannmannskap å komme til.

– Vi fikk melding klokken 11:18 om en skogbrann som startet etter et lynnedslag i Sør-Fron. Situasjonen er uoversiktlig fordi terrenget er veldig bratt og ulendt. Brannvesenet sliter også med å komme frem med slukkingsutstyr, sier operasjonsleder Kjartan Waage ved Innlandet politidistrikt.



Det ble meldt om røykutvikling fra et større område, og brannvesenet trodde en stund at det dreide seg om to separate branner.

Trolig bare en brann

Rett før klokka 13 hadde politiet kontakt med Midt-Gudbrandsdal brannvesen. Mye tyder på at det bare er en skogbrann, og at den ikke er særlig stor.

– Det siste vi har fått via brannvesenet er at omfanget av brannen ikke er så stor. De har akkurat kommet inn i området, men har ikke startet slukking ennå, sier Waage.

Ifølge Waage har brannvesenet tro på at de skal få slukket brannen raskt.

– De håper jo at det skal gå greit. Det har gått en kraftig regnbyge i området. Når de nå samtidig får hjelp av frivillige innsatsmannskap, så tror de at de skal slå ned den brannen greit, sier Kjartan Waage.