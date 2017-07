Skjekk den ruggen!

– Vi så den jo i vannet flere ganger, og gjetta jo på at den var rundt 7–10 kilo. Så skjønte vi at den kanskje kunne være enda større også. Da vi fikk den opp så trodde vi jo ikke våre egne øyne, sier fiskeren sjøl.

Willy "Fiskelaus" Hvorup fra Brumunddal tok det som etter alle solemerker er den største gjedda som noen gang er fiska i Norge.

Det var HA som først omtalte saken.

Skulle fiske abbor

Sammen med kameraten Alexander tok de for to uker siden båten ut på Grøtlitjernet på Stavsjø for å fange abbor.

– Vi fikk vi jo først et par smågjedder. Men så bet denne på. Vi drev vel på i en times tid i båten, før vi fikk dratt den mot land. På land brukte vi vel rundt en halvtime, før Alexander hoppa uti og fikk den opp, forteller han.

Med fisken på land prøvde de å veie fangsten, men vekta de hadde tatt med var for liten. Vel hjemme måtte det trås til med en større vekt, og den viste 19,8 kg.

– Den vekta var jo uoffisiell. Etterpå ble rett og slett lagt i fryseren. Jeg hadde jo ikke tenkt å melde den inn eller noen sånt. men så ble det vel noen som fikk overbevist meg til å gjøre det, sier han.

19,54: Den nesten 20 kg tunge gjedda ble tatt med hjem for å veies. Der ble den veid til 19,8 kg, som senere ble offisielt omgjort til 19,54 kg. Foto: Privat

Etter hvert ble Willy overtalt til å melde inn fisken, og få en offisiell vekt. Den offisielle vekta ble 19,54. Nå venter han kun på papirene som forteller han at hans gjedde er den største i landet.

– Det gikk ikke opp for meg før det gikk en dag eller to før jeg skjønte hva jeg hadde dratt opp, sier han.

Beholder kallenavnet

Og selv om han kalles «Fiskelaus», har navnebæreren ingen planer om å endre kallenavnet sitt.

– Det har jo blitt et klengenavn, så det blir nok stående. Det er nok lenge til neste gang jeg får en lignende fisk, ler han.

– Så du skal ikke endre kallenavnet ditt til storgjeddefangeren nå da?

– Nei, det blir nok stående med «Fiskelausen» tenker jeg, avslutter han.

Og fisken? Den skal utstoppes. Og det av Willy sjøl.