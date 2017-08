Skjærgårdsidyll midt i skogen

BÅTPLASSER: Det er rundt 500 båtplasser rundt Storsjøen. Foto: Ann Kristin Mo

Kåre Østmo fra Sand i Nord-Odal har en gammel snekke på Storsjøen. Der har han plass til venner og familie, og han og kona bruker båten omtrent som ei hytte.

– På fine sommerdager er det et fantastisk fint båtliv utpå her, sier Kåre Østmo.

Han liker at mange kjenner hverandre, eller blir kjent, og legger båtene inntil hverandre og koker og spiser og koser seg, som han sier.

– Mange sover i båten også og står opp neste morgen og tar seg en morgendukkert. Det er litt sjarm, det er det, sier Kåre.

500 båtplasser

BÅTHAVN: Båthavna i Sand ble bygget i 1981. Foto: Ann Kristin Mo

Det er flere båthavner ved Storsjøen i tillegg til private brygger. Fritidsbåtene på sjøen blir stadig flere. Og selv om sjøen er liten, blir båtene stadig større også.

BÅTFORENING: Stian Lensebakken i Sand Båtforening forteller at båtene på sjøen blir større og flere for hvert år. Foto: Ann Kristin Mo

– Da båthavna ble bygget i 1981 var en stor båt i Storsjøen 16–17 fot. Nå er en stor båt 30 fot. Det er det vi kaller trefotsjuken. Du må alltid ha en større båt neste år, sier Stian Lensebakken i Sand Båtforening.

Det er fullt mulig å ta en dagstur med en saktegående snekke på Storsjøen. Men enkelte synes det er underlig at det er så store båter på den ikke så store sjøen.

Rart for en sørlending

– Som sørlending synes jeg det er rart å ha en cabincruiser på en innsjø. Vi har hele skjærgården og Skagerak å boltre oss i når vi er hjemme på Sørlandet. Men jeg ser jo gleden i det, sier Michael Arnesen.

FISKE: Michael Arnesen tar ofte med seg båten fra Oslo til Storsjøen for å fiske. Foto: Ann Kristin Mo

Han bor i Oslo nå, men tar ofte med seg båten på henger til Storsjøen for å fiske. Og når han er tidlig ute og ser at folk har overnattet i båtene, så ser han jo at det er koselig.

– Det er jo det samme som vi gjør da, bare i en litt mindre sjø.

Kåre Østmoe er ikke avhengig av varme sommerdager for å dra ut i snekka si.

– Her har vi tilbrakt mange timer i både godt vær og dårlig vær. Det er jo finest når det er blanke soldager da, da er det krem, det er livet.