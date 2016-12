Splitta om ulvekrav

Fylkestingspolitikere i Hedmark er splitta i om de skal støtte Hedmark-ordførernes krav om at Stortinget skal sørge for at regjeringa endrer sitt nei til ulvejakt. Gruppelederne for Miljøpartiet De Grønne, Venstre og SV vil ikke støtte ulveoppropet.