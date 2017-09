Skatteetaten: – Andre økoteam kan lære av Hedmark

– Hyggelig at arbeidet vårt blir lagt merke til, sier leder Richard Røed.

I sin nye bok «Svartmaling – Kriminelle bygger Norge» roser tidligere journalist Einar Haakaas økoteamet som jobber med økonomisk kriminalitet i Hedmark.

– Hedmark er unntaket når det gjelder ganske triste historier om økoteamene rundt omkring i Norge, sier Haakaas.

I boka har han blant annet sett på hvor mange saker Skatteeaten anmelder til økoteamene i politidistriktene, og om sakene ender med straffereaksjon eller henleggelse.

Henlegger få saker

Tall fra Skatteetaten viser at økoteamet i Hedmark er blant de beste i klassen, og henlegger få saker sammenlignet med andre økoteam.

NY BOK: Einar Haakaas har skrevet bok om hvordan kriminelle nettverk har overtatt store deler av malerbransjen, og roser økoteamet i Hedmark. Foto: Aschehoug

– Ofte kan det være tilfeldigheter, men dette har med engasjement, innsikt og evne til å fullføre saker på å gjøre. Slik jeg har erfart dette økoteamet så er det lite, men de har mye kompetanse og et stort engasjement for de sakene de jobber med, sier Haakaas.

Han sammenligner med økoteamet i Oslo, som heter Finans- og miljøkrim-seksjonen og har cirka 90 ansatte, mens Hedmark før de ble en del av Innlandet politidistrikt hadde 5–6 ansatte.

I 2015 henla Hedmark ingen av de 33 sakene de fikk, mens Oslo henla 53 prosent. Rogaland henla 58 prosent, Agder 42, og Nordmøre og Romsdal, Nordre Buskerud og Søndre Buskerud 33. Oppland henla én av seks saker.

Forbilledlig

Fra 2014 til 2016 hadde Oslo syv fengselsdommer i skattesaker, Hedmark hadde 44.

– Egentlig er det ikke mange saker som blir anmeldt fra Skatteetaten, og når vi først gjør det bør vi kunne forvente at sakene blir fulgt opp. Der er Hedmark politidistrikt, nå Innlandet politidistrikt, forbilledlig, sier skattekrimsjef i Skatt Øst, Jan-Egil Kristiansen.

BRUK SKATTEETATEN: Skattekrimsjef Jan-Egil Kristiansen er fornøyd med at økoteamet i Hedmark samarbeider godt med Skatteetaten, og anbefaler andre å gjøre det samme. Foto: Sarah Pierstorff / NRK

Han tror andre økoteamene kan lære av Hedmark.

– De samarbeider tett med oss og bruker vår kompetanse og ressurser i saker, selv om de selvfølgelig tar sine egne selvstendige avgjørelser i etterforskningen. Jeg skulle ønske flere gjorde det på den måten, for det viser at det virker, sier Kristiansen.

– Hyggelig

Direktør for Nav kontroll, Sverre Lindahl sier de er fornøyde med jobben politiet gjør med sakene Nav anmelder, men han har også lagt merke til Hedmark.

– Vi er veldig fornøyde med sakene fra oss som blir behandlet av økoteamet i Hedmark, både med tanke på saksbehandlingstid og jobben som gjøres i etterforskningen.

Leder for økoteam-seksjonen i Hedmark setter pris på at arbeidet de gjør blir lagt merke til.

– Det er hyggelig at jobben vi gjør blir lagt merke til. Det jobbes jevnt og trutt over tid med saker her, og de gode ordene tar vi med oss, sier Richard Røed.