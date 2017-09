– Det er sak med betydelig omfang spesielt mot den ene fornærmede, en nærstående slektning. I tillegg er det begått overgrep mot et barn på sju år i England. Det er begått overgrep mot ytterligere fire andre jenter ved å forlede disse til å kle av seg og vise seg helt eller delvis naken foran kamera, sier statsadvokat Thorbjørn Klundseter.

Politiet startet etterforskning etter at de fikk inn en bekymringsmelding fra skolen. Nå er en mann i 30-årene fra Oppland tiltalt for flere overgrep fra 2007 til 2014.

FORVARING: Statsadvokat Thorbjørn Klundseter har varslet en påstand om forvaring i 12 år for den tiltalte opplendingen. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Det er seks fornærmede i saken, og fire av dem skal være venninner av niesen.

Varslet påstand om forvaring

Overgrepene mot niesen skal ha pågått fra hun var tre år til ti år. Han er i tillegg tiltalt for to voldtekter mot henne da hun var åtte år. I et av tilfellene skal hun ha sovet, og kunne dermed ikke motsette seg overgrepet.

Han skal ha tatt bilder av henne, der han fikk henne til å posere foran kamera og til å utvise seksualisert atferd.

Alvorligheten i saken gjør at statsadvokat Klundseter har varslet en påstand om forvaring i 12 år.

Han begrunner det med at tiltalen gjelder gjentatte overgrep mot ei jente som var under ti år, i tillegg er to av forholdene såpass alvorlige at de kvalifiserer voldtektstiltaler.

– Arten av overgrep, antall fornærmede og opplysninger tiltalte selv har gitt i politiavhør gjør at påtalemyndigheten vurderer at det er fare for gjentakelse, og man må vurdere å bruke forvaring.

Store mengder overgrepsbilder

FORSVARER: Advokat Eitya Rehman forsvarer mannen vil foreløpig ikke kommentere saken. Foto: Anette Karlsen / NTB scanpix

I tillegg er han tiltalt for å ha hatt 530 000 bilder og nesten 3000 filmer, med en spilletid på cirka 475 timer, som viser seksuelle overgrep av barn og barn framstilt på en seksualisert måte.

Han er tiltalt for å ha tatt bilder av flere jenter mellom seks og elleve år, som han fikk til å posere foran kameraet på en seksualisert måte.

Mannen har i vesentlig grad erkjent straffskyld for det han er tiltalt for, ifølge Klundseter. Hans forsvarer advokat Eitya Rehman vil foreløpig ikke kommentere saken.

Den siktede har sittet varetektsfengslet siden november 2015, men har samtykket til dette.

Klundseter sier det har tatt for lang tid å etterforske saken, men det skyldes det store beslaget som er gjort, og at niesen har vært inne til flere avhør etter at saken utviklet seg til å bli mer omfattende enn først antatt.

Det er satt av fjorten dager til rettssaken i Gjøvik tingrett med start i november.