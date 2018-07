Det hevder en kontakt i familien til mannen i 40-årene til Oppland Arbeiderblad. Mannen i 40-årene skal ha vært i svært dårlig forfatning da han ble funnet av venner og familie på en adresse i Vestoppland.

Mannen i 60-årene skal ha brukt psykisk og fysisk tvang for å holde mannen fanget. I følge OA skal familien ha mistet all kontakt med mannen for rundt to år siden. Han har i ettertid blitt observert ved noen få tilfeller, og alltid i følge med mannen i 60-årene.