– Vi har sett at dette er et viktig punkt i en nasjonal turistvei. Vi ønsker å profilere den med noe som er spektakulært og flott og fint, sier strekningsleder i Statens vegvesen Werner Harstad.

På Valdresflyes høyeste punkt, 1389 meter over havet, skal restene etter det gamle ungdomsherberget erstattes av et nytt bygg til 30 millioner kroner. Bygget skal huse både kafeteria, toaletter og varmestue og med det gjøre den 49 kilometer lange strekningen mer attraktiv for reisende.

Del av nasjonalt prosjekt

FORNØYD: Werner Harstad har ansvaret for strekningen mellom Garli og Hindsæter. Foto: Even Lusæter / NRK

Servicebygget er en del av en stor satsing på 18 Nasjonale turistveger over hele landet. Hensikten er ifølge Statens vegvesen som er ansvarlige for prosjektet, å gjøre Norge til et enda mer attraktivt reisemål og styrke næringslivet og bosettingen i distriktene.

– Det vil være et ganske komplett servicebygg med kafeteria, toaletter og varmestue. I tillegg bygger vi et uisolert flerbruksrom, sier Harstad.

Åpning av Valdresflye hele eller deler av vinteren kan bli en realitet. Forslag om det skal være på plass innen 1. mai.

TOMT: Det nye servicebygget skal ligge på samme sted som det tidligere ungdomsherberget på Valdresflyes høyeste punkt. Foto: Even Lusæter / NRK

Satser på lokale smaker

VERT: Marius Haugaløkken er i dag vertskap på Gjendesheim. Når det nye servicebygget på Valdresflye åpner, blir han vert for bygget som har fått navnet Flye 1389. Foto: Even Lusæter / NRK

Det er Den Norske Turistforening som skal drive servicebygget midt mellom to dalfører.