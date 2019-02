Skal forske på om stier i nasjonalparker er egna for sykling

– Det er mye synsing på dette feltet, men man mangler faktisk kunnskap om hva som skjer med stiene ved sykling kontra vandring, forklarer prosjektleder Marianne Evju.

Det er forskere ved Norsk institutt for naturforskning (NINA), som skal finne ut mer om stisykling, og oppdraget fra Miljødirektoratet er todelt:

Man skal undersøke om stier også i nasjonalparker er egna for sykling, og om sykling gir mer skade på stier enn ferdsel til fots.

FORSKER: Marianne Evju er prosjektleder for studiet på stisykling og slitasje. Foto: NINA

Det var Terrengsykkel.no som omtalte saken først.

Hvilke stier er egnet?

Det er ikke første gangen det forskes på sykkelslitasje på sti. I 2015 ble det gjennomført et studie som så på effekt av sykling og ridning på stislitasje. Marianne Evju påpeker at svakheten med studien den gang, var at man ikke sammenlignet med ferdsel til fots.

Evju sier at selve slitasjetestingen ikke skal foregå i nasjonalparkene, men på stier ellers. Ulike sykkel- og turgrupper skal delta i arbeidet.

– Vi skal se på slitasjen på stiene gjennom hele sommersesongen, sier Evju.

SYKLE HER? Hvis regjeringa får det som den vil, blir det lov å sykle på stier i nasjonalparker. Her fra Visdalen i Jotunheimen, på T-merka sti rett ved Spiterstulen. Foto: Ragnhild Moen Holø / NRK

Myndighetene vil tilrettelegge

I stortingsmeldingen om friluftsliv fra 2016 ble det foreslått en generell tillatelse til å ferdes med sykkel i nasjonalparker og landskapsvernområder.

Per i dag er det i utgangspunktet forbudt å sykle i disse områdene, med noen få unntak.

I regjeringens handlingsplan for friluftsliv som kom i sommer, forsterkes budskapet ytterligere. I planen legges det opp til at verneforskrifter for nasjonalparker og landskapsvernområder skal gjennomgås og revideres innen 2020.

DEBATT: Ritt som Ultrabirken har satt i gang debatt om stier og slitasje. Her fra rittet i 2016. Foto: Geir Olsen/Birken

Målet er at det skal legges til rette for sykling, kiting og klatring i utmark, og at slike aktiviteter blir tillatt på lik linje med ferdsel til fots i verneområdene.

Naturvernforbundet uttalte til NRK i sommer at de er skeptiske til den foreslåtte regelendringa, og mener den sårbare naturen i nasjonalparkområdene må vernes.

Også turgåere har engasjert seg i debatten om slitasje, både i og utenfor verneområder. For eksempel gikk diskusjonen høyt etter Ultrabirken i 2016 gikk diskusjonen høyt om stiene i Lillehammer-fjellet.

ØNSKER FAKTA: Styreleder i NOTS, Lars Thomte, sier at en studie som kan få fakta på bordet rundt stislitasje, er nødvendig. Foto: Eirik Grønevik

Glade for forskning

Norsk organisasjon for terrengsykling, NOTS, hilser en grundig, norsk studie på stislitasje velkommen.

– Vi er veldig glade for at det endelig skal forskes grundig på dette. Det er mange som mener mye om temaet, så det å få fakta på bordet blir bra, sier styreleder i NOTS, Lars Thomte.

– Er det et ønske fra mange syklister om å få sykle i nasjonalparker?

– Det er alltid fristende å sykle i flott natur. Men vi er opptatt av å bevare naturen, og ønsker ikke å sykle overalt for enhver pris, understreker Thomte.