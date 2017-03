Skal få øynene opp for vintersport i Trysil

– Det er et stort marked, og vi ønsker å være med der det er potensial, sier salgs- og markedssjef i Skistar Trysil, Turid Backe-Viken.

Og denne uka er de første «testpilotene» fra Taiwan på plass i Trysilfjellet for å stå på ski. Planen er at disse skal vise vei mot målet til kinesiske myndigheter om å få 300 millioner kinesere til å oppdage vintersport innen OL i 2022.

– Det at Kina skal arrangere vinter-OL tror jeg vil føre til at flere får øynene opp for skianleggene i Norge, sier Cedric Huang fra Taiwan.

Få muligheter «hjemme»

Verken i Kina eller Taiwan er det mange muligheter til å lære seg å stå på ski. Men velstanden øker, og reiselysten er stor.

– De etterspør gode skiforhold, og bakker som vi har her i Trysil, sier Elisabeth Rustand, prosjektleder i NordicWay.

NordicWay ble etablert i mai 2016, og skal blant annet jobbe med å tilby pakkereiser for vinterturisme til nettopp personer fra Kina og Taiwan.

– Det at Norge og Kina nå er «venner» igjen har åpnet opp for et bedre samarbeid, som gjør det lettere for kinesere å komme til Trysil, sier Backe-Viken i Skistar Trysil.

Foto: MATS SPARBY / NRK

Lang reise, men folk vil komme

Selv om reiseveien fra de asiatiske landene til Norge er lang, tror «testpilotene» som er i Trysilfjellet denne uka at flere vil komme etter dem i løypene.

– Selvfølgelig. Mange reiser til Japan, men jeg tror folk vil reise hit neste sesong, sier Diane Huang som besøker Norge for første gang.

Lederen for en av de største turoperatørene i Taiwan, Charles Ader Lee var med å valgte Trysil som en god destinasjon for taiwanere og kinesere for ett år siden. Og nå er altså den første gjengen på plass i bakkene.