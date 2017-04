Sju evakuert etter brann i Elverum

Brannen ble varslet i 05-tiden tirsdag morgen. Klokka 05.15 meldte brannvesenet i Innlandet at det var full fyr i taket.

Evakuert

Sju personer ble evakuert etter den kraftige brannen. Foto: Trond Ivan Hagen

Det bor seks personer i bygningen som hadde leiligheter og restaurant. Restauranten var ikke i drift.

– Vi har evakuert ut fem av beboerne og vi jobber nå intenst med å få verifisert hvorvidt den sjette beboeren er ute av bygget, sier operasjonsleder hos politiet i Innlandet, Bård Einar Hoft. Det er ikke meldt om noen personskader så langt.

I tillegg var det to personer som hadde overnattet i resturanten evakuert.

Innsatsleder Kai Roger Storsveen i politiet sa til NRk før klokka halv sju at det fortsatt var en person det ikke var gjort rede for.

– Det er en som vi ikke vet hvor er, men vi vet heller ikke at han er her. Vi jobber med det nå, sa Storsveen.

Omfattende

De evakuerte drar enten hjem til familier og venner eller tar inn på hotell.

Bygningen, som er en eldre trebygning, ligger i Lundgårdsvegen like ved Martnssenteret.

– Det er en omfattende brann. Det brenner i takkonstruksjonen og brannvesenet har ikke fått kontroll over brannen ennå, sier operasjonsleder Hoft. .

Han forteller at det stor varme- og røykutvikling, spesielt fra andre etasje. Det skal ikke være fare for nabobygninger for øyeblikket.

Rett før klokka sju blusset brannen fortsatt opp i takkonstruksjonen, og brannvesenet hadde ikke kontroll.