Sju års fengsel for overgrep mot filippinske jenter

Mannen ble avslørt av FBI. Han er ikke tidligere straffedømt.

Basert på tiltaltes egen forklaring og andre bevis i saken, finner Gjøvik tingrett det bevist at mannen bestilte og betalte for direkteoverføringer av ulike former for seksuelle overgrep mot barn, enten via Skype eller Yahoo messenger.

Det dreier seg om overgrep mot rundt åtte filippinske jenter i alderen sju til åtte år over en drøy treårsperiode.

Mannen betalte for direkteoverføringene via betalingstjenesten PayPal. I retten forklarte han at han bestilte slike sendinger i gjennomsnitt en gang i måneden.

FBI varslet Kripos

Det var FBI som varslet Kripos om at direkteoverføringer av seksuelle overgrep mot barn kunne knyttes til den ugifte nordmannens epostkonto. Kripos fikk også opplysninger om pengeoverføringer og opprettet sak.

Da politiet ransaket boligen til mannen høsten 2015 beslagla de blant annet fire PC-er. Der fant de en omfattende skypesamtale som i stor grad handlet om bestilling av såkalte «live shows.»

Av chatteloggen gikk det fram at 38-åringen hadde hatt omfattende kontakt med en filippinsk bruker og at han gjentatte ganger hadde bestilt for overgrep. Andre logger viste at han hadde betalt for å se overgrep mot barn.

Ville at voksen mann skulle ha sex med 7-åring

Mannen fra Vestoppland er også dømt for å ha forsøkt få en voksen mann til å ha samleie med en sju år gammel jente, også det på Filippinene.

Tingretten mener det er skjerpende at han brukte barnas omsorgsperson til å få gjennomført overgrepene og på den måten medvirket til misbruk av omsorgsforhold.

Han er også dømt for å ha skaffet seg og oppbevart bilder eller filmer som seksualiserer barn.

Vurderer å anke

Mannens forsvarer ba om at deler av dommen skulle gjøres betinget, fordi 38-åringen har slitt med angst og sosial isolasjon store deler av livet, men Gjøvik tingrett mener det ikke er tungtveiende nok i en så alvorlig sak.

Han har fått strafferabatt fordi han tilsto og erkjente straffskyld. Men både han og forsvareren hans, Håvard Fremstad synes dommen er streng.

– Han har jo tilstått og var forberedt på en streng straff, men sju år er mye, sier Fremstad.

38-åringen har tatt betenkningstid og ikke har bestemt seg for om han vil anke dommen ennå. Hvis han anker, blir det over straffeutmålingen.

