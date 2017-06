Sirkula med reserveløsning

Renovasjonsselskapet Sirkula jobber med alternativer for søppeltømmingen på Hedmarken dersom Reno Norden går over ende, skriver HA. Reno Norden har anbudet på søppeltømmingen, men er anmeldt for brudd på arbeidsmiljøloven, og sliter med økonomien.