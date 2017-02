Sinclair stenger 1.mars

Vertshuset Sinclair på Kvam stenger dørene 1.mars. Det ble avgjort på et styremøte i går. Etter at nye E6 gjennom Gudbrandsdalen ble åpnet, har vertshuset langs gamle E6 mistet mange gjester. Innehaver Ingvild Selfors sier til GD at det har ligget i kortene at det går mot stenging. Hun vil nå legge vertshuset ut for salg.