Sinclair kan bli stengt 1. mars

I dag kan det bli besluttet at det tradisjonsrike vertshuset Sinclair på Kvam stenger 1.mars. Det melder Gudbrandsdølen Dagningen. Vertshuset har merket store endringer i trafikken etter at nye E6 ble åpnet før jul i fjor. Det betyr at E-6 trafikken nå går utenom tettstedet i Gudbrandsdalen.