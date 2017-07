Silje (18) velger velgerne framfor festival

Silje Johansen er 18 år og ansatt som valgkampsekretær for Oppland og Hedmark Høyre. Nå sitter hun bøyd over en pappeske med valgkamputstyr, hun skal være med å dele det ut, men pappeskene skulle egentlig ikke til henne.

– Sånn er det når man har mange baller i luften, men jeg fikser det.

Hun meldte seg inn i Unge Høyre da hun var 14, fire år senere er sommerjobben hennes å drive valgkamp.

– Når du er politiker er det meste du gjør dugnad, dette er den første betalte jobben jeg har i Høyre. Jeg tjener ikke mye, men nok til at jeg klarer meg.

MANGE BALLER I LUFTEN: Dette skulle egentlig ikke til Silje, men det går litt fort i svingene av og til. Foto: Ingrid Simensen

Givende med valgkamp

Ungdom som akkurat er ferdig på videregående drar ofte på festival, til Syden eller skaffer seg en jobb fordi de trenger penger.

Hvorfor drar ikke du på festival?

– Jeg kunne dratt på festival hvis jeg ville, men valgkampen er mye mer givende for meg. Dette høres kanskje klisjé ut, men det viktigste er å ha det bra. Man må gjøre det man selv har lyst til og ikke tenke på hva andre synes. Selv om det er lettere sagt enn gjort.

Det å være statsminister virker kult Silje Johansen

Viktig med mobil

Silje brenner for sin jobb. Hun reiser Norge rundt og jobber mye fra mobilen.

– Mobilen er nok det viktigste hjelpemiddelet jeg har. Her kommuniserer jeg med de i sentralleddet, snakker med de på kontoret og oppdaterer sosiale medier. Det er en viktig del av min dag.

Silje sier at jobben er variert og spennende, og at ingen dager er like.

– En dag drar jeg på husbesøk i Østerdalen for å banke på dører og snakke med folk, neste dag til Gudbrandsdalen for å stå på stand, så er jeg på et Unge Høyre-møte før jeg kanskje flyr til Trondheim eller Bergen.

MITT VIKTIGSTE HJELPEMIDDEL: Silje jobber mye fra mobilen. Foto: Ingrid Simensen

– Kult å være statsminister

Selv om Silje trives er hun klar over at arbeidet tar opp mye av tiden hennes.

– Jeg sitter ofte igjen med en følelse av at jeg kunne brukt mer tid på familie og venner, men når alt kommer til alt trives jeg. Og det er det som telles.

18-åringen skal i militæret etter jul, men hva som venter etter det vet hun ikke.

– Om fem år studerer jeg nok. Jeg håper fortsatt jeg driver med politikk og jeg tror aldri jeg mister interessen.

Har du lyst til å bli statsminister en dag?

– Det å være statsminister virker kult. Det er jo noe mange ønsker å bli. Jeg får se hvordan livet endrer seg, det er jo en krevende jobb.