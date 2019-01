– Flere av overgrepsofrene har fortalt til politiet at det skal ha blitt servert alkohol til dem, mens de var på idrettsstevner og treningssamling i inn- og utland, sammen med den siktede idrettslederen og treneren fra Hedmark. Ofte skal dette ha skjedd i forbindelse med seksuelle overgrep, sier politiadvokat Henning Klauseie i Innlandet politidistrikt.

Profilert idrettsleder skal ha misbrukt gutter i 30 år

Omfattende sak

Den profilerte idrettslederen og treneren skal ifølge politiet ha misbrukt gutter seksuelt i rundt 30 år. Og han er også siktet for overgrep mot enslige asylsøkere, som mannen var verge for. Til nå er han siktet for ni overgrep, inkludert voldtektsforsøk. Dette skal strekke seg fra 1980-tallet og fram til 2011 – 2012.

Mannens forsvarer, advokat Vegard Aaløkken bekrefter at hans klient erkjenner flere av forholdene han er siktet for.

– Intensiv festing

Flere av dem som har meldt seg og fortalt om seksuelle overgrep, sier at dette skal ha skjedd i forbindelse med skjenking av alkohol. Guttene det dreier seg om, var da under 18 år. De aller fleste har fortalt at de var ukjente med alkohol på det tidspunktet.

Flere legger ikke skjul på at det til tider var intensiv festing i forbindelse med enkelte treningssamlinger og konkurranser de var på, i inn- og utland.

Både alkoholservering og overgrepene skal ifølge de som har forklart seg ha skjedd da de overnattet borte, ofte over flere netter.

-Alkohol til mindreårige asylsøkere

Politiet mener også å ha avdekket overgrep mot enslige asylsøkere i forbindelse med at mannen var verge. Det skal også ha kommet fram at mannen skal ha skjenket alkohol til disse i forbindelse med overgrep. Asylsøkerne var også under 18 år da det skjedde.

- Ingen endring i siktelse

Politiadvokat Henning Klauseie bekrefter at de har fått flere henvendelser etter at saken ble kjent og senest de siste dagene.

Først senere vil politiet avgjøre om det er grunnlag for å endre siktelsen mot den tidligere idrettslederen og treneren i Hedmark.

– Vi må avvente og se til vi har det totale materiale i saken på plass, sier politiadvokat Henning Klauseie.

