Siktet for tvang og trusler: Fornærmede bodde fem hundre meter unna

Det sier 66-åringens forsvarer, Magnhild Irene Claudius, til NRK torsdag. Hennes klient eier boligen 40-åringen disponerte. 66-åringen bor selv i et annet hus et stykke unna.

– Fornærmede hadde tilgang til boligen som leieboer. Han har kunnet gå og komme fritt, og han hadde også egen nøkkel, sier hun.

Leiligheten ligger rundt 500 meter unna siktedes egen bolig.

Claudius forteller at klienten hennes har hatt ryggproblemer, og derfor har fått noe hjelp av fornærmede til praktiske gjøremål. Hun sier at hennes klient også har hjulpet fornærmede, blant annet med bolig.

– Min klient samarbeider, og forklarer seg tydelig om saken. Han kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen om at fornærmede skal ha blitt holdt unna egen familie, sier Claudius.

Ifølge en oversikt NRK har skaffet, eier siktede og familien flere eiendommer i kommunen på Vestoppland.

FORSVARER: Magnhild Irene Claudius forvarer den sikta mannen i 60-årene. Mannen erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen. Foto: Roar Berntsen / NRK

Siktet for bruk av tvang

Mannen i 60-årene er siktet for bruk av tvang, etter straffelovens paragraf 251. Ifølge politiet er han ikke siktet for frihetsberøvelse. Siktede skal ha holdt fornærmede med tvang i en bolig på Vestoppland.

Den fornærmede mannen har via sin bistandsadvokat Aina Tvengsberg beskrevet forholdene han skal ha levd under som «et helvete». Bistandsadvokaten sier at han skal ha opplevd vold, trusler og tvang.

BISTANDSADVOKAT: Aina Tvengsberg sier at den fornærmede mannen i 40- har det tøft, men at han blir tatt hånd om familie og helsepersonell. Foto: Gaute Zakariassen / NRK

Ifølge en familiekontakt Oppland Arbeiderblad har snakket med, var mannen i svært dårlig forfatning da han ble funnet av venner og familie på en adresse i Vestoppland.

– Han var nesten ikke til å kjenne igjen, sier familiekontakten.

Aina Tvengsberg sier at hun ikke kan si noe om hva som konkret har skjedd mellom de to mennene, men at det skal ha vært et vennskapsforhold.

Familiekontakten til fornærmede har torsdag sendt ut en pressemelding, der de understreker at de av hensyn til etterforskningen og familiens behov for fred og ro, ikke ønsker flere spørsmål rundt saken.

«Det vil fra nå, ikke bli gitt flere kommentarer til denne saken. Vi ønsker nå fred og ro, og kommer ikke til kommentere eller svare ytterligere. Nå må politi, advokat og øvrige få lov å jobbe i fred med saken. Vi ber innstendig om at dette blir respektert,» står det i pressemeldingen.

POLITIADVOKAT: Kristin Andersen, påtaleansvarlig i saken, sier at saken etterforskes bredt. Foto: Ivar Arne Nordrum / NRK

Avhører vitner

Torsdag opplyser politiet at de arbeider videre med etterforskningen av saken, blant annet ved avhør av mange vitner. Politiet vil ikke si hva slags forhold vitnene har til fornærmede og siktede.

Kristin Andersen, politiadvokat og påtaleansvarlig i saken, sier til NRK at siktede ikke er avhørt på nytt torsdag. Det er ikke tatt stilling til om han skal avhøres fredag.

Det vurderes fortløpende om siktelsen skal utvides.

– Vi etterforsker bredt. Det er aktuelt å avhøre vitner som ikke er i familie med fornærmede og siktede, sier Andersen.