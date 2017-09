Men han vil ikke si noe om hva slags rolle han hadde under ranet.

– Han har avgitt en uttalelse i det siste avhøret, der han sier at han vil ta ansvar for det han har ansvar for. Han har ikke erkjent straffskyld, men han har sagt at han ønsker strengest mulig straff, sier politiadvokat i Innlandet politidistrikt, Henning Klauseie.

Gullhjørnet i Trysil ble ranet av to mørkkledde og maskerte menn 2. mars i fjor. Den ansatte i gullsmedbutikken ble bundet fast og kraftig forslått. Ranerne var borte da politiet kom til stedet, selv om de var der bare tre minutter etter at ransalarmen gikk.

Ikke noe konkret

To menn ble etterlyst, og i begynnelsen av september ble en av dem, en mann i 30-årene fra Litauen, pågrepet av dansk politi og utlevert til Norge. Han ble varetektsfengslet i fire uker.

DYRE VARER: Politiet mener ranerne bevisst stjal med seg dyre varer i butikken. Det ble stjålet varer for over en halv million kroner. Foto: POLITIET

I forrige uke var han inne til to lengre avhør hos politiet.

– Han ønsker å unnskylde det han har gjort, men uten å gå inn konkret på hva slags handlinger han da åpenbart mener han har kjennskap til. Han har ikke villet si noe konkret om hva det er som gjør at han ønsker seg straff, sier Klauseie.

Politiadvokaten mener det er spesielt at mannen vil ha streng straff i saken, uten å si hva han ønsker å straffes for.

– Det er ikke veldig ofte at siktede personer går inn i politiavhør, og ønsker strengest mulig straff. Vi har mange tilfeller der siktede møter hos politiet forklarer seg, legger kortene på bordet og erkjenner straffskyld, men da ligger man an til å få tilståelsesrabatt. Denne siktede har det stikk motsatte utgangspunktet. Han vil ikke tilstå noe for da kan han få mildere straff, og det har han ikke lyst på.

– Gode bevis

Klauseie mener at uansett hva siktede forklarer så har politiet gode bevis mot ham, og avgjøre da påtalespørsmålet på det grunnlaget, hvis mannen ikke ønsker å forklare seg mer til politiet.

– Domstolen og politiet er av den oppfatning at dette er bevis som er av stor betydning, og det er derfor han er varetektsfengslet. Vi mener det skal være mulig å komme i mål med denne saken selv om han ikke ønsker å forklare seg mer.

Han vil foreløpig ikke si noe om hva slags bevis politiet har som de mener knytter mannen til Trysil og ranet. Mannens forsvarer Tore M. Famestad bekrefter Klauseies uttalelser, men ønsker foreløpig ikke å kommentere saken.

En annen mistenkt i saken er fortsatt etterlyst internasjonalt.