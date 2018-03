Det er foreløpig ikke kjent hvordan kvinnen i 30-åra døde.

Politiet ble varslet om dødsfallet av ambulansepersonell som hadde blitt tilkalt til leiligheten tirsdag formiddag. Det ble umiddelbart satt i gang etterforskning fordi politiet betegnet dødsfallet som mistenkelig.

De to siktede ble fremstilt for varetektsfengsling i Glåmdal tingrett torsdag formiddag. Foto: Linda Vespestad / NRK

Ber om fire uker i varetekt

En kvinne og en mann ble pågrepet og de er siktet for å ha hensatt en person i hjelpeløs tilstand. Begge ble framstilt for varetektsfengsling torsdag formiddag.

Politiet ba om fire ukers varetektsfengsling med brev- og besøksforbud for mannen.

– Han erkjenner seg ikke skyldig i det han er siktet for, sier mannens forsvarer, advokat Jørn Mejdell Jakobsen.

Mannen samtykker ikke til fengsling, men Mejdell Jakobsen sier de har en viss forståelse for at politiet trenger arbeidsro i en så alvorlig sak, så i fengslingsmøtet i dag åpnet de for at han kan sitte fengslet i noen dager.

– Det betyr ikke at han mener seg skyldig, men han har forståelse for at politiet trenger arbeidsro, sier Jørn Mejdell Jakobsen.

Kan ikke si hva som skjedde

Advokat Jørn Mejdell Jakobsen forsvarer mannen som er siktet etter dødsfallet i Kongsvinger. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde

Forsvareren kan ikke si hva hans klient har forklart om sin rolle i saken, og hva som eventuelt skjedde i leiligheten der kvinnen i 30-åra ble funnet død. Han kan heller ikke si om mannen har noen relasjon til den døde kvinnen.

Forsvareren til den siktede kvinnen, Ove Hermann Frang, sier at også hans klient nekter straffskyld. Hun ble fremstilt for fengsling klokka 12 i dag.

Avhører vitner

Politiet satte umiddelbart i gang etterforskning da kvinnen ble funnet død tirsdag formiddag, på grunn av omstendighetene rundt dødsfallet. Det er ikke kjent hvem som tilkalte ambulanse, men det var ambulansepersonell som varslet politiet.

Mannen og kvinnen som er siktet i saken er avhørt, og andre vitner er avhørt. Det er gjort teknisk og taktisk etterforskning og det blir vurdert om politiet skal be om bistand fra Kripos.